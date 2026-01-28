Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області відобразилося у платіжних документах мешканців з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Оновлення торкнулося виключно плати за доставку газу, без змін вартості самого ресурсу для населення.

Як уточнюють у профільних структурах, мова йде про оплату розподілу палива, а не його споживання. Саме цей момент найчастіше викликає плутанину серед абонентів. Перший етап коригування стартував у січні, наступний запланований після 1 квітня.

У середньому по країні зростання ставки становить близько 76 відсотків. Водночас у Дніпропетровській філії ГРМУ показник значно вищий — майже 190 відсотків, до 3,66 гривні за кубометр без урахування ПДВ. Для порівняння, у «Гадячгазі» діапазон коливається від 3,16 до 3,95 після весни, на Закарпатті — 2,48, у Харківському регіоні — від 0,65 до 0,78 гривні.

Ціна самого газу для побутових споживачів залишилася на рівні 7,96 гривні за кубометр. Чинний тариф планують зберігати щонайменше протягом шести місяців після завершення воєнного стану.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зумовлене економічними факторами та необхідністю підтримувати справний стан газорозподільних мереж. Зростання витрат на технічне обслуговування інфраструктури потребує перегляду ставок.

Комунальні компанії оприлюднюють детальні розрахунки на офіційних ресурсах. Споживачам рекомендують уважно перевіряти рахунки, стежити за повідомленнями та завчасно планувати витрати, щоб уникнути затримок і непорозумінь.

Регулярний контроль платежів забезпечує стабільну роботу системи розподілу та безперервне постачання газу для всіх користувачів.

