Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 29 січня по 4 лютого демонструє різкі зміни від відносного потепління до морозів.

Синоптики оприлюднили прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 29 січня по 4 лютого, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

Очікується нестійка погода із значними коливаннями температури та локальними опадами.

У четвер, 29 січня, повітря прогріється до +1°C. Південний вітер досягатиме швидкості 6 м/с, а невеликий дощ у рідкому еквіваленті складе 1,5 мм. Наступного дня, у п’ятницю, температура опуститься до +1°C, однак опади стануть сильнішими — до 6,5 мм. Південний вітер посилиться до 9 м/с.

Субота, 31 січня, обіцяє температуру -10 °C та поривами вітру до 10 м/с з півночі. Неділя, 1 лютого, принесе похолодання до −16°C. Опадів не очікується, але вітер залишатиметься помірним. Понеділок, 2 лютого, також буде холодним, з показником −18°C і без опадів.

У вівторок, 3 лютого, температура опуститься до −18°C. Пориви північного вітру досягнуть 11 м/с. Лише 2,1 мм опадів можливі протягом дня. Середа, 4 лютого, залишить температурний фон близько −15°C, опади будуть мінімальними, а вітер слабкий — 6 м/с із півдня.

Місцеві метеорологи наголошують, що прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 29 січня по 4 лютого демонструє різкі зміни від відносного потепління до морозів, тому мешканцям варто планувати пересування та зовнішні роботи, дбати про тепло та безпеку. Особливу увагу слід приділяти одягу, захисту автомобілів від ожеледиці та стану доріг.

Підсумовуючи, тиждень буде динамічним: від м’якого південного повітря до холодних північних мас із поривчастим вітром. Прогноз допоможе організувати повсякденні справи та підготуватися до погодних сюрпризів.

