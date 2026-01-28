Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 29 січня охоплять частину регіону, адже енергетики будуть проводити ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

У Дніпропетровській області 29 січня заплановані тимчасові відключення електроенергії. Жителям радять ознайомитися з графіками вимкнень і заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв, адже роботи на мережах проводяться з метою підвищення надійності та стабільності електропостачання.

У Криворізькому районі з 8 до 17 години буде відсутнє світло в селі Надія. Обмеження охоплять наступні вулиці:

Виноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вишнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (непарні), 39, 43-77 (непарні), 77А, 77Б, 79, 79А, 81-87 (непарні), 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лісна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоді: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодіжна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченка: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополина: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Цвітна: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (непарні), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкільна: 3;

шосе Кіровоградське: 14, 119.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи у межах Вакулівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 8 до 18 години у таких населених пунктах: Одрубок та Базавлучок.

Також 29 січня будуть діяти знеструмлення в настуних населених пунктах регіону:

08:00–15:00 години, с-ще Божедарівка

вул. Виконкомівська — буд. 4–12, 10/А, 12/А, 9/А

вул. Кооперативна — буд. 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64

12:00–18:00 години, с-ще Божедарівка

вул. Виконкомівська — буд. 14–21

вул. Кооперативна — буд. 5, 20, 20/Б, 24, 26, 31, 31/А, 31/В, 31/Ж, 31-Е/1, 32, 38

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

