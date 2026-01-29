Купити квартиру в Дніпрі зараз можна вигідно, обираючи як нові, так і вторинні пропозиції, при цьому враховуючи райони та стан житла.

Купити квартиру в Дніпрі стало доступніше, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт m2bomber.

Ціни на новобудови Дніпра демонструють зниження: за рік середня вартість квадратного метра впала на 2,17%, до 45 125 ₴/м². Попит на житло залишається стабільним, проте покупцям відкриваються вигідні можливості для угод.

За останні шість місяців ціна знизилася на 1,63%, а за місяць — ще на 1,69%. Найпоширеніша вартість м² нових квартир становить близько 45–46 тис. ₴.

Вартість квадратного метра різниться за районами. Найдоступніше житло пропонують у Новокодацькому районі — 15 600 ₴/м², тоді як Соборний район оцінюють у 55 400 ₴/м². Центральний район коштує 43 800 ₴, Чечелівський — 39 100 ₴, Шевченківський — 41 200 ₴, Амур-Нижньодніпровський — 36 475 ₴, Індустріальний — 38 800 ₴. Середня ціна по місту — 46 100 ₴/м².

Серед реальних пропозицій варто відзначити двокімнатну квартиру на вулиці Володимира Самодриги, 42. Загальна площа — 44,6 м², кухня 12 м², поверх 3 з 3. Цегляна «сталінка» з ремонтом, підвалом 8 м² і гаражем у дворі продається за 991 079–1 034 170 ₴ (22 235 ₴/м²). Квартира тепла, з балконом та сухим під’їздом, підходить для власного ремонту або оновлення інтер’єру під власний стиль.

Ще один варіант — двокімнатна квартира на вулиці Січових Стрільців, 90-Б. Площа 47 м², кухня 10,2 м², поверх 8 з 10, монолітно-каркасний будинок 2005 року з автономним опаленням. Продається з меблями та технікою, оснащена кондиціонером, бойлером і лічильниками. Ціна — 2 369 972–2 456 153 ₴ (50 416 ₴/м²). Будинок утеплений, закритий двір із парковкою, дитячими та спортивними майданчиками, поруч АТБ та зупинки транспорту.

Експерти підкреслюють, що купити квартиру в Дніпрі зараз можна вигідно, обираючи як нові, так і вторинні пропозиції, при цьому враховуючи райони та стан житла. Попит залишається високим, а можливості для інвестицій — привабливими.

