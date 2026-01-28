Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області запровадили наприкінці січня через планові роботи на залізничній інфраструктурі.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області почав діяти з 27 січня та передбачає тимчасові обмеження маршрутів окремих приміських складів, які курсують у регіоні, повідомляє Politeka.

Як йдеться в офіційному Телеграм-каналі залізничного перевізника, новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області вплинув на сполучення у напрямку станції Письменна.

За інформацією АТ "Укрзалізниця", з 27 по 30 січня змінено курсування №6104 зі сполученням Синельникове-1 - Письменна. Він у зазначений період курсує лише між Синельникове-1 та Чаплине.

У зворотному напрямку аналогічні коригування торкнулися №6135 Письменна - Синельникове-1. Його маршрут також обмежили відрізком Чаплине - Синельникове-1.

У цей самий період приміські №6110, №6130 та №6122, що зазвичай курсували за маршрутом Дніпро-Головний - Письменна, тимчасово прямують лише до станції Чаплине.

Окрім цього, новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області означає, що рейси №6127 та №6141 у напрямку Письменна - Дніпро-Головний також скориговані та відправляються зі станції Чаплине.

Окремі зміни діють у період з 28 по 31 січня.Так, №6109 зі сполученням Письменна - Дніпро-Головний не здійснює заїзд на ділянку до Письменної і курсує за скороченим маршрутом від Чаплине до Дніпро-Головний.

У компанії пояснили, що такі рішення були необхідні для безпечного виконання робіт та мінімізації затримок на завантаженій ділянці.

В "Укрзалізниці" наголосили, що оновлення розкладу має тимчасовий характер і обмежене конкретними датами. Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки та враховувати зміни під час вибору маршруту.

