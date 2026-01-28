Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області передбачені у 2026 році, проте з частиною з них потрібно звертатись до ПФУ, пише Politeka.net.

Надбавки передбачені законодавством України.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонерам після досягнення визначеного віку автоматично встановлюють щомісячні вікові надбавки.

У 2026 році розміри доплат для пенсіонерів в Дніпропетровській області є такими:

з 70 років — до 300 грн,

з 75 років — до 456 грн,

після 80 років — до 570 грн на місяць.

Ключовою умовою для отримання цієї надбавки є розмір основної пенсії: він не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. Додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно — виплату призначають автоматично з моменту досягнення відповідного віку.

Додаткову щомісячну виплату передбачено для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і які потребують постійного стороннього догляду. Така норма закріплена в законі України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» і спрямована на соціальний захист людей похилого віку з підвищеними потребами в догляді.

Право на таку допомогу мають пенсіонери, які:

проживають самі;

отримують пенсію за віком;

потребують постійного догляду;

мають висновок лікарсько-консультативної комісії;

не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати.

Розмір доплати становить 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це було 944 гривні, а з 1 січня 2026 року сума зросте до 1 038 гривень на місяць. Для оформлення цієї виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області: хто має на неї право.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: кому платитимуть 40 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі: яким чином можна її отримати.