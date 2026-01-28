Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області призначається після звернення до органів соціального захисту.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області у 2026 році надаватиметься за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд України.

Виплати призначають внутрішньо переміщеним особам, які відповідають встановленим критеріям та подали заяву.

Фінансова підтримка нараховується строком на шість місяців із можливістю подальшого продовження. Ключова умова — середній дохід родини за попередній квартал не має перевищувати чотири прожиткові мінімуми для людей, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 2 595 гривень. Таким чином, максимальний допустимий рівень доходу для участі у програмі дорівнює 10 380 гривням на одну особу.

Разом із тим окремі категорії громадян отримують виплати без урахування фінансового стану. Йдеться про пенсіонерів із виплатами в межах визначеної суми, осіб з інвалідністю I та II груп, дітей з інвалідністю, сиріт, молодь без батьківського піклування до 23 років, а також опікунів і прийомні родини.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області призначається після звернення до органів соціального захисту. Разом із заявою необхідно подати документи, що підтверджують статус переселенця та рівень доходів. Після перевірки інформації ухвалюється рішення щодо нарахування коштів.

У відомстві зазначають, що програма спрямована на часткове покриття витрат на житло, харчування та базові потреби, а також допомагає людям зосередитися на адаптації й пошуку стабільних джерел доходу в нових умовах.

