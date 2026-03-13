У Васильківці, Дніпрі та Кривому Розі з’явилися нові пропозиції в межах ініціативи безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Оголошення різняться тривалістю перебування та умовами. У Васильківці здають дві кімнати у приватному будинку. Оселя має чотири житлові приміщення, кухню, санвузол і прихожу. Проведене газове опалення, є вода, колонка, холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина, базові меблі. Варіант підходить для двох людей віком 50+. Передбачене співжиття з літньою жінкою. Серед вимог — підтримка порядку в домі й на подвір’ї, догляд за садом і городом, а також покриття комунальних витрат.

У Дніпрі на вулиці Силова пропонують окрему кімнату в будинку з необхідними зручностями та можливістю харчування. Там проживає чоловік 63 років. Очікується допомога у побуті за попередньою домовленістю. Медичний догляд чи працевлаштування не передбачені. Усі деталі узгоджують під час особистого спілкування.

У Кривому Розі, мікрорайон Сонячний, готові прийняти маму з однією або двома дітьми орієнтовно на 40–50 днів. Надають дві кімнати в трикімнатній квартирі на п’ятому поверсі. Ліфт часто не працює, однак є опалення, водонагрівач і газова плита. Електропостачання відбувається за графіком. У помешканні проживає чоловік з інвалідністю 51 року, якому потрібна допомога лише з приготуванням їжі.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області охоплює різні формати — від короткострокового розміщення до тривалішого проживання з побутовою підтримкою. Переселенцям радять заздалегідь уточнювати умови, щоб обрати найбільш прийнятний варіант і уникнути непорозумінь.

Як повідомляла Politeka, у Дніпропетровській області змінилися ціни на базовий кошик

Також Politeka писала про подорожчання проїзду в Дніпропетровській області

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі