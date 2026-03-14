Мешканців Дніпропетровської області попереджають про нові локальні графіки відключення світла на неділю, 15 березня 2026 року.

На час проведення планових профілактичних робіт в електромережах у деяких населених пунктах Дніпропетровської області 15 березня 2026 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема локальні графіки відключення світла 15 березня застосовуватимуть у межах Марганецької міської територіальної громади. У місті Марганець, за даними ДТЕК, з 8:00 до 13:00 без електроенергії залишаться мешканці деяких будинків по вулицях Безіменна, Дніпровська, Єдності, Інспекторська, Київська, Крута, Молодця Івана, провулках Полтавський та Упорний.

Також, як повідомляє Politeka, планові знеструмлення, повʼязані з проведенням ремонтних робіт в електромережах регіону, в неділю відбудуться в місті Камʼянське. Там обмеження електропостачання діятимуть із 8:00 до 19:00 за такими адресами:

вул. Валентина Бурхана;

Сергія Слісаренка, 3А, 12, 14, 16, 18А, 20;

Звенигородська, 33;

пр. Василя Стуса, 2А, 2Б, 2В, 4, 6, 8.

Крім того, локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області 15 березня 2026 року торкнуться Підгородненської територіальної громади. Знеструмлення відбуватимуться з 8:30 до 18:00 у селі Хуторо-Губиниха по вул. Калинова, Молодіжна, Нова, Партизанська, Садова, Степова, пров. Зарічний, Сонячний.

