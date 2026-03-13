Пасажирів закликають враховувати подорожчання проїзду в Дніпропетровській області, щоб поїздки були зручними.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області набрало чинності на маршрутах між Кам’янським та Дніпром, повідомляє Politeka.

Перевізники пояснюють підвищення зростанням вартості пального, запасних частин, технічного обслуговування та нестачею водіїв.

Наприклад, квиток на рейс до АС «Новий центр» компанії «Автопромінь» збільшився з 60 до 80 гривень. Аналогічне підвищення почало діяти з 12 лютого на маршруті №100, який сполучає залізничний вокзал Кам’янського та центральний автовокзал Дніпра, де квиток тепер коштує 70 гривень.

Нові тарифи охоплюють кілька ключових рейсів. Перевізники зазначають, що це дозволить підтримувати регулярність відправлень та стабільність роботи транспорту.

Графік виїздів із Кам’янського у будні дні: 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 та 16:00. У вихідні автобуси відправляються о 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 та 16:00.

Зі сторони Дніпра від АС «Новий центр» робочі рейси здійснюються о 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00, а у вихідні — о 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00.

Пасажирам радять враховувати нові розцінки при плануванні поїздок і перевіряти графік заздалегідь, щоб уникнути незручностей. Деталі можна уточнювати безпосередньо у перевізників, оскільки економічна ситуація може впливати на подальше коригування тарифів.

Також варто зауважити, що пасажирів закликають враховувати подорожчання проїзду в Дніпропетровській області, щоб поїздки були зручними, без затримок і непорозумінь.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, у Дніпропетровській області змінилися ціни на базовий кошик

Також Politeka писала про подорожчання проїзду в Дніпропетровській області

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі