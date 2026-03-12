Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне як для короткострокового прихистку, так і для тривалішого розміщення.

У Васильківці, Дніпрі та Кривому Розі місцеві мешканці відкрили можливість безкоштовного житла для ВПО в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Пропозиції різняться за тривалістю перебування та умовами проживання. У Васильківці пропонують дві кімнати в приватному будинку. Оселя включає чотири житлові приміщення, кухню, санвузол і прихожу. Проводять газове опалення, є вода, колонка, холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина та базові меблі. Підходить для не більше ніж двох людей віком 50+. Передбачене спільне проживання з літньою жінкою, а серед вимог — підтримка порядку у будинку та на ділянці, догляд за садом і городом, покриття комунальних витрат.

У Дніпрі на вулиці Силова пропонують окрему кімнату в будинку з усіма зручностями та можливістю харчування. Там мешкає чоловік 63 років. Потрібна допомога лише в окремих побутових моментах за домовленістю, без роботи чи медичного супроводу. Деталі обговорюють під час особистого спілкування.

У Кривому Розі, мікрорайон Сонячний, приймають маму з однією або двома дітьми приблизно на 40–50 днів. Пропонують дві кімнати в трикімнатній квартирі на п’ятому поверсі. Ліфт часто не працює, опалення є, встановлено водонагрівач і газову плиту. Світло вимикають за графіком. У квартирі проживає чоловік з інвалідністю 51 року, який потребує допомоги лише з приготуванням їжі.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне як для короткострокового прихистку, так і для тривалішого розміщення з побутовою підтримкою.

