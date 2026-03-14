Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжуються і в березні, проте не всі товари змінили свої цінники, повідомляє Politeka.net.

Ми провели моніторинг на сайті Мінфіну та з'ясували, що виросло у вартості найбільше.

Березень 2026 року розпочався з оновлених цінників у супермаркетах. Молочні продукти, м’ясо та навіть бюджетна бакалія демонструють поступове зростання. Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області не стрибкоподібне, але системне — і це вже тенденція.

Масло: різниця між мережами б’є по гаманцю

Масло «Селянське» 72,5% (200 г) у березні коштує в середньому 113,29 гривень. У лютому цей показник становив 110,55. За місяць — плюс 2,74 грн. Цінники у супермаркетах суттєво різняться:

Auchan — 106,90

Metro — 111,28

Megamarket — 121,70

Різниця понад 14 гривень за одну пачку — показова. Найдорожча пропозиція фактично на 13% вища за найдешевшу.

Свинина: м’ясний кошик стає дорожчим

Свинина лопатка у березні в середньому коштує 229,92 грн за кілограм. У лютому — 225,61 грн. Ріст — понад 4 гривні.

По мережах картина така:

Novus — 219,00

Metro — 227,76

Auchan — 234,90

Megamarket — 238,00

Майже 19 гривень різниці між найнижчою та найвищою ціною — це вже не дрібниця. Для родини, яка купує кілька кілограмів м’яса на тиждень, переплата може сягати сотень гривень на місяць.

Пшоно: навіть бюджетна крупа дорожчає

Пшоно традиційно залишається однією з найдоступніших круп. Але й тут березень приніс підвищення. Середня ціна — 39,40 грн за кілограм, у лютому — 36,46. Зростання майже на 3 гривні за місяць. Дешевий сегмент поступово «наздоганяє» загальну інфляційну хвилю.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: жителів попередили про зростання цін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: на що різко виросли цінники в лютому 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області: українцям доступна допомога, як її отримати.