Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжуються і в березні, проте не всі товари змінили свої цінники, повідомляє Politeka.net.
Ми провели моніторинг на сайті Мінфіну та з'ясували, що виросло у вартості найбільше.
Березень 2026 року розпочався з оновлених цінників у супермаркетах. Молочні продукти, м’ясо та навіть бюджетна бакалія демонструють поступове зростання. Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області не стрибкоподібне, але системне — і це вже тенденція.
Масло: різниця між мережами б’є по гаманцю
Масло «Селянське» 72,5% (200 г) у березні коштує в середньому 113,29 гривень. У лютому цей показник становив 110,55. За місяць — плюс 2,74 грн. Цінники у супермаркетах суттєво різняться:
- Auchan — 106,90
- Metro — 111,28
- Megamarket — 121,70
Різниця понад 14 гривень за одну пачку — показова. Найдорожча пропозиція фактично на 13% вища за найдешевшу.
Свинина: м’ясний кошик стає дорожчим
Свинина лопатка у березні в середньому коштує 229,92 грн за кілограм. У лютому — 225,61 грн. Ріст — понад 4 гривні.
По мережах картина така:
- Novus — 219,00
- Metro — 227,76
- Auchan — 234,90
- Megamarket — 238,00
Майже 19 гривень різниці між найнижчою та найвищою ціною — це вже не дрібниця. Для родини, яка купує кілька кілограмів м’яса на тиждень, переплата може сягати сотень гривень на місяць.
Пшоно: навіть бюджетна крупа дорожчає
Пшоно традиційно залишається однією з найдоступніших круп. Але й тут березень приніс підвищення. Середня ціна — 39,40 грн за кілограм, у лютому — 36,46. Зростання майже на 3 гривні за місяць. Дешевий сегмент поступово «наздоганяє» загальну інфляційну хвилю.
