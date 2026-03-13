У Дніпропетровській області 14 березня заплановані графіки відключення світла, які зачеплять окремі населені пункти регіону, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про обмеження надали кілька місцевих громад із посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Для зручності мешканців заздалегідь оприлюднено детальні графіки відключень світла на 14 березня, що дозволяє планувати справи та уникнути неприємних сюрпризів через тимчасові перебої з електрикою.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи у межах міста Марганець. У зв’язку з виконанням профілактичних робіт з 08:30 до 18:30 години 14.03.2026 року буде відключення електроенергії за такими адресами:

Весняна — 29, 29/А, 31, 32, 32/Б, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 53

Гідності — 103, 104/А, 105, 106, 106/А, 107, 107/А, 108, 109, 110, 111, 112, 112/А, 113, 114, 115, 116, 116/А, 117, 117/А, 118, 119, 121

Луганська — 1, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32

Незалежності

Покрови — 1, 1/Г, 1/ГАР, 10, 12, 14, 16, 16/ГАР, 18, 2, 3, 3/А, 3/ГАР, 4, 5, 6, 8

Радісна — 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

Хліборобів — 1, 2, 3, 4, 4/А, 5, 6, 6/А, 7, 8/А, 9, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/А, 16, 18, 20

Чіатурська — 23, 25, 27, 29, 29/А, 30, 31, 32, 34, 36, 38

«ДТЕК Дніпровські електромережі» також буде проводити профілактичні роботи в межах Криничанська територіальна громада. Графіки будуть діяти з 8 до 18 години. Повідомляється, що повністю буде знеструмлене селище Аули.

