Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області посав діяти у березні через технічні роботи на залізниці, тож розповідаємо про це більше.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області передбачає тимчасові зміни у курсуванні низки приміських електропоїздів, які сполучають Дніпро, Синельникове, Павлоград та Лозову, повідомляє Politeka.

Коригування розкладу пов’язане з проведенням технічних робіт на залізничній інфраструктурі. Через це частина рейсів курсуватиме по-іншому, а деякі склади тимчасово не виходитимуть на маршрут.

Мешканців регіону та пасажирів, які планують поїздки, закликали заздалегідь перевіряти новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області, щоб уникнути незручностей під час подорожей.

Найближчі зміни торкнуться середини березня. Зокрема, 16 березня повністю скасовуються кілька приміських рейсів. Йдеться про №6104 Синельникове-1 Чаплине та рейс №6141 Синельникове-2 Дніпро-Головний.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області також передбачає коригування часу відправлення деяких популярних рейсів у другій половині місяця.

Так, 18 та 20 березня частина електропоїздів вирушатиме раніше, ніж зазвичай. №6110 Дніпро-Головний - Синельникове-2 відправлятиметься о 08:17, що на 10 хвилин раніше від попереднього часу, а прибуватиме о 09:35.

Електропоїзд №6141 Синельникове-2 - Дніпро-Головний вирушатиме о 10:46 та прибуватиме до обласного центру о 12:18.

Ще один рейс №7201 Синельникове-1 - Дніпро-Головний відправлятиметься о 08:15, що на 13 хвилин раніше, при цьому час прибуття залишиться без змін і становитиме 09:29.

Окремі зміни торкнуться і маршруту одного з приміських пасажирських складів. Найбільш відчутні коригування стосуються рейсу №6277 Лозова - Дніпро-Головний. 18 та 20 березня на ділянці від Павлограда до Дніпра цей електропоїзд курсуватиме за зміненим маршрутом.

У ці дні пасажирський склад не заходитиме на кілька станцій. Зокрема, йдеться про Зайцеве, Синельникове-1, Синельникове-2, Яворницьке та Ігрень.

За оновленим розкладом відправлення зі станції Павлоград-1 заплановане на 07:30, а прибуття до станції Дніпро очікується о 09:45.

