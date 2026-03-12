У 2026 році розпочалася гуманітарна допомога у Дніпрі, що передбачає щомісячну роздачу продуктових комплектів для внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.net.

Ініціативу організовує департамент соціальної політики міської ради. Підтримку можуть отримати літні громадяни, особи з інвалідністю, матері з дітьми, опікуни неповнолітніх, а також підлітки від трьох до вісімнадцяти років. Новоприбулі, які оформили довідку та мешкають у місцях компактного розселення, мають право на одноразовий набір незалежно від категорії.

Обов’язковою умовою участі є реєстрація у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем перебування. Пакети містять товари тривалого зберігання: крупи, макарони, консерви, готові страви, чай, кава та солодощі.

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання. Із собою слід мати паспорт, довідку переселенця, документи на дітей та підтвердження інвалідності, якщо це необхідно.

Видача продуктів проводиться щомісяця за затвердженим графіком. Переліки отримувачів формують заздалегідь, після чого інформують про дату, час та порядок отримання.

Жителям радять заздалегідь підготувати документи та слідкувати за актуальними оголошеннями, щоб уникнути черг. Обсяг ресурсів і механізм розподілу можуть змінюватися залежно від фінансування та кількості заявок.

Додатково планується запуск гарячої лінії та онлайн-консультацій, щоб переселенці могли швидко дізнаватися про наявність наборів та зміни у процедурі.

Таким чином, гуманітарна допомога у Дніпрі забезпечує щомісячну підтримку продуктовими комплектами, допомагає планувати раціон та гарантує стабільну допомогу навіть у складних життєвих умовах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки