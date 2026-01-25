Енергетики оголосили про нові локальні графіки відключення світла на понеділок, 26 січня 2026 року, в межах Дніпропетровської області.

ДТЕК та ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" попереджають про додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області на понеділок, 26 січня 2026 року, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла 26 січня торкнуться міста Камʼянське в Дніпропетровській області. З 9:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці деяких будинків на бульварі Будівельників, в з 12:00 до 18:00 – вул. Лікарняна, Антона Золотаревського, пров. Островерхівський, просп. Відродження.

У межах Криничанської територіальної громади, за даними ДТЕК, знеструмлення відбудуться в селищі Кринички з 12 до 18 години частково для будинків по вул. Зарічна та Відпочинку, повідомляє Politeka.

Також локальні графіки відключення світла 26 січня 2026 року будуть застосовувати в межах Кapпівської сільської територіальної громади в Дніпропетровській області. Часткові обмеження електропостачання з 9:00 до 16:00 відбудуться в таких населених пунктах:

Карпівка (вул. Молодіжна, Степова, Центральна, Широківська, пров. Степовий);

Зелений Гай (Центральна, Набережна);

Вишневе (Центральна, Садова).

Крім того, за даними ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", у понеділок із 8:00 до 17:00 знеструмлення також відбудуться в таких населених пунктах:

Кривий Ріг (вул. Генерала Безручка, 51);

Новомайське (Східна, 1А, 5, 8А, 14, 18, 19, 23-26, 28-31, 35, 56-59, 61, 65, 66, 69, 70, 71, 74);

Жовті Води (Героїв Чорнобиля, 16Д).

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.