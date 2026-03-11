Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області зберігатиметься, доки галузь не адаптується до нових економічних і логістичних умов.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області загострює ситуацію на молочному ринку, повідомляє Politeka.

Закупівельна ціна сирого молока знизилася до 14 гривень за кілограм. Аналітики прогнозують подальше падіння — до 10–12 гривень найближчим часом.

Малі та середні ферми працюють на межі рентабельності. Власники скорочують поголів’я або шукають додаткові напрями заробітку: запускають виробництво сиру, розвивають відгодівлю бичків для м’ясного сегмента.

За даними «Асоціації виробників молока», обсяги виробництва в країні зросли через перевиробництво, тоді як імпорт із ЄС підсилює конкуренцію. Невеликі господарства скаржаться на високі витрати на корми, електроенергію та технічне обслуговування обладнання.

Додатковий тиск створюють нові вимоги щодо добробуту тварин і обмежений доступ до державних програм підтримки. Частина підприємств зменшує кількість дійних корів або повністю припиняє діяльність.

Ферми на 100–200 голів утримуються з труднощами, тоді як великі оператори балансують поблизу точки беззбитковості. Навіть кооперація не забезпечує стабільності через залежність від переробників.

Окремі виробники інвестують у сучасні системи доїння та переходять на власну переробку, щоб реалізовувати продукцію без посередників. Такий підхід дозволяє частково компенсувати втрати та зберегти присутність на ринку.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області зберігатиметься, доки галузь не адаптується до нових економічних і логістичних умов.

Водночас жителі регіону можуть розраховувати на гуманітарну підтримку, яка частково покриває потреби найбільш уразливих родин.

