Энергетики объявили о новых локальных графиках отключения света на понедельник, 26 января 2026 года, в пределах Днепропетровской области.

ДТЭК и ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупреждают о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 26 января 2026 года, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света 26 января коснутся города Каменское в Днепропетровской области. С 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители некоторых домов на бульваре Строителей, в с 12:00 до 18:00 – ул. Больничная, Антона Золотаревского, пер. Островерховский, просп. Возрождения.

В пределах Криничанского территориального общества, по данным ДТЭК, обесточения состоятся в поселке Кринички с 12 до 18 часов частично для домов по ул. Заречная и Отдыха, сообщает Politeka.

Также локальные графики отключения света 26 января 2026 будут применять в пределах Каповского сельского территориального общества в Днепропетровской области. Частичные ограничения электроснабжения с 9:00 до 16:00 состоятся в следующих населенных пунктах:

Карповка (ул. Молодежная, Степная, Центральная, Широковская, пер. Степной);

Зеленый Гай (Центральная, Набережная);

Вишневое (Центральная, Садовая).

Кроме того, по данным ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", в понедельник с 8:00 до 17:00 обесточения также состоятся в следующих населенных пунктах:

Кривой Рог (ул. Генерала Безручко, 51);

Новомайское (Восточная, 1А, 5, 8А, 14, 18, 19, 23-26, 28-31, 35, 56-59, 61, 65, 66, 69, 70, 71, 74);

Желтые Воды (Героев Чернобыля, 16Д).

