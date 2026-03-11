Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області робить контроль за витратами та планування бюджету.

З початку 2026 року в Дніпропетровській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються передусім розподілу природного газу, тоді як ціна самого палива для населення залишається незмінною.

Експерти пояснюють, що у платіжках відображається лише доставка через мережі, а не вартість ресурсу. Перший етап нового тарифу стартував у січні, другий очікується після 1 квітня.

У середньому по країні вартість розподілу зросла на 76%, тоді як у Дніпропетровській області — майже на 190%. Нова ставка становить 3,66 грн за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у інших регіонах ціна коливається від 0,65 до 3,95 грн залежно від місцевих умов. Ціна газу для населення залишається на рівні 7,96 грн за кубометр і не змінюватиметься щонайменше пів року після завершення воєнного стану.

Економічні чинники пояснюють підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: ремонт та обслуговування мереж, модернізація обладнання та забезпечення безперебійного постачання газу.

Фахівці радять мешканцям регулярно перевіряти нарахування, своєчасно оплачувати рахунки та контролювати споживання ресурсу. Перевірка герметичності приладів і оптимізація обігріву допомагає зменшити витрати та зберегти сімейний бюджет.

Жителям також нагадують стежити за оновленнями тарифів та планувати платежі, щоб уникнути непередбачених труднощів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області робить контроль за витратами та планування бюджету важливим для стабільного забезпечення домогосподарств газом.

