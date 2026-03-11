Для зручності заздалегідь оприлюднено детальні графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 12 березня.

У Дніпропетровській області 12 березня заплановані тимчасові відключення світла, які стосуватимуться окремих населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Інформацію надали кілька місцевих громад із посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Під час планових робіт фахівці проводитимуть обслуговування та ремонт електрообладнання, а також реалізовуватимуть профілактичні заходи, спрямовані на підвищення надійності та стабільності електропостачання. Для зручності мешканців заздалегідь оприлюднено детальні графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 12 березня, що дозволяє заздалегідь спланувати свої справи та уникнути незручностей.

У місті Жовті Води з 8 до 17 години вимикатимуть електрику через планові роботи. Вони будуть тривати за адресами:

Авангардна — 1–13, 15–25, 25А, 25Б, 26–32 (парні), 32А, 34, 36, 195

Базарна — 31, 42, 44, 46, 46Б, 46В, 48, 50, 52

Будівельників — 1–6, 6А, 8, 8А, 9–15, 15А, 16–28, 30, 32, 34, 38, 47, 49, 51

В. Белінського — 1–3, 5–12, 15, 17, 19А, 21, 23

Володимира Івасюка — 4–16 (парні)

Геологічна — 1, 2, 2А, 3, 4, 6

Героїв УПА — 62, 64, 68–78 (парні), 82, 84, 86, 92–100 (парні), 106, 108, 110, 112–114, 116–121, 123–141 (непарні)

Гімназійна — 2А

Гоголя — 1–14, 16–23, 26–30, 32, 34

Івана Виговського — 2, 5–10, 12, 13, 16–18, 20–28 (парні), 32–50 (парні)

М. Пошедіна — 1–6

Національної гвардії України — 1, 1Г, 2–5, 7–23, 25

Нова — 1–13, 15, 17

Олімпійська — 1

Польова — 1, 1А, 2–12, 14

Рудна — 7, 9, 11

Саксаганська — 1, 1А, 1Г, 2–18, 20, 63Г, 87Г

Спортивна — 2, 2А, 2Б, 3, 4–12 (парні), 13, 14, 14А, 15, 16–22 (парні)

Транспортна — 1–3, 5–16, 18, 22, 24, 26

Українська — 9, 10, 12–22, 26, 28–36, 36А, 37–39, 39А, 40–42

Шевченка — 6

Шкільна — 1, 1А, 2–4, 6, 32, 52А

Щаслива — 1–17, 19

Яворницького — 1А, 4, 6, 10, 12, 14, 16А, 17–19, 22

Волі — 1–11 (непарні)

Дачний — 3

Жовтий — 4–18 (парні), 22, 24

Івана Мазепи — 1–16

Козацький — 8, 12, 16

Коцюбинського — 1, 3, 7, 9, 13–23 (непарні), 27

Майданівський — 2, 3, 5–7, 9–14, 18–28 (парні)

Мар'янівський — 1–7 (непарні), 11–17 (непарні)

Межевий — 1–11, 13–24, 24А, 25, 26

Серпневий — 1, 2, 4, 4/2, 6–8, 10–18 (парні)

Січовий — 1–3, 5–12, 14, 16

Сонячний — 1–6, 8–10, 12, 14, 16–18, 20, 22, 24, 28, 30, 32

Удільний — 1–17, 19–24

Також з 8 до 17 години електрику вимкнуть в селі Мар'янівка в будинках за адресами:

Першотравнева — 3–11 (непарні), 19–25 (непарні), 31–39 (непарні), 43–51 (непарні)

Виноградний — 13

Горіховий — 17, 20

Дачний — 1, 2, 5, 7, 14, 18, 19, 24, 28

Коцюбинського — 2, 4, 6, 10, 70–78 (парні)

Набережний — 1, 1А, 2–4, 6, 8–19, 21–25, 27, 28, 30.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуть профілактичні роботи. Обмеження будуть діяти з 09:00 по 15:00 години в місті Перещепине по вул. Тиха, 13; 15; 17; 17/А; 3; 5; 9.

Також в Перещипине не буде світла з 08:00 по 13:00 годину за адресою:

вул. Ярослава Мудрого, 11; 13; 15; 19; 21; 21/А; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 64; 9; 9/А.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: жителів попередили про зростання цін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: на що різко виросли цінники в лютому 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області: українцям доступна допомога, як її отримати.