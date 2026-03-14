Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області продовжує з’являтися на ринку праці, а роботодавці все частіше готові розглядати кандидатів із досвідом.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області представлена вакансіями з різним рівнем оплати та умовами, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua можна знайти різні пропозиції роботи для пенсіонерів у Дніпропетровській області сфери перевезень до технічних спеціальностей.

Зокрема, однією з пропозицій є вакансія водія таксі у службі Uklon. Компанія пропонує працювати на автомобілях, які надає автопарк. Заробіток може становити від 25 000 до 30 000 грн.

Роботодавець пропонує технічне обслуговування авто за рахунок компанії та гнучкий графік, що дозволяє обирати як повну, так і часткову зайнятість.

Серед вимог: наявність водійського посвідчення категорії B, стаж водіння від дев’яти місяців, а також сучасний смартфон.

Ще однією пропозицією є робота для пеніонерів у Дніпропетровській області інженером-конструктором в інженерно-інвестиційній групі EDS.

Заробітна плата на цій посаді становить близько 30 000 грн. Від кандидатів очікують вищу технічну освіту у сфері електротехніки або електромеханіки, знання конструкції трансформаторів і нормативної документації.

Працівнику потрібно займатися розробкою креслень, створенням технічної документації та деталюванням елементів конструкції. Тут діє п’ятиденний графік з 8:00 до 17:00, офіційне працевлаштування, трансфер по місту та можливість компенсації житла для працівників з інших міст.

Найбільш високооплачуваною пропозицією серед проаналізованих стала вакансія водія-експедитора з власним автомобілем у компанії Zakaz.ua.

Заробітна плата може досягати близько 40 000 грн на місяць. Компанія спеціалізується на доставці продуктів із великих гіпермаркетів, зокрема METRO, Auchan, NOVUS та інших мереж.

