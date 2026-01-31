У 2026 році законодавством передбачено кілька видів додаткових доплат для пенсіонерів в Дніпропетровській області.

Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області можна отримати українцям, що відповідають певним критеріям, в деяких випадках виплачують до 25 тисяч.

Про те, хто та які доплати до пенсії може отримувати у 2026 році, зазначається у законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Українці, які мають державні нагороди, почесні звання або інші особливі відзнаки, можуть отримувати додаткові виплати до пенсії. Сума надбавки — від кількох сотень гривень до майже 26 тисяч.

Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області можуть отримати:

космонавти;

Герої України;

спортсмени — переможці Олімпійських і Паралімпійських ігор;

особи зі званнями "народний" або "почесний", присвоєними після 1991 року;

Для багатодітних матерів також передбачено вихід на пенсію раніше встановленого віку, у тому числі при усиновленні дітей.

Розмір доплати становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму — це приблизно 596–1038 грн на місяць.

У 2026 році законодавством передбачено ще кілька видів додаткових надбавок до пенсій, які нараховуються за різними механізмами та залежать від особливих заслуг громадян.

Наразі діють два основні напрями пенсійних доплат:

пенсії за особливі заслуги перед Україною;

надбавки за особливі заслуги перед Батьківщиною для ветеранів війни.

Для ветеранів війни розмір такої доплати становить 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це відповідає сумі 1 816,5 гривні на місяць.

Крім того, окремим законом, ухваленим після 2014 року, запроваджено спеціальні надбавки для учасників нинішньої війни. Право на них мають:

Герої України, нагороджені орденом «Золота Зірка»;

військовослужбовці та інші особи, відзначені орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» або Княгині Ольги.

Розмір цих виплат становить від однієї до трьох мінімальних заробітних плат і може сягати до 25 941 гривні на місяць. Важливо, що такі надбавки можуть призначатися навіть тим громадянам, які ще не досягли пенсійного віку.

