Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вступило в силу с начала 2026 г. и касается исключительно платы за распределение природного газа, сообщает Politeka.

Стоимость самого топлива для населения осталась без изменений.

Изменения связаны именно с транспортировкой ресурса по газораспределительным сетям. Специалисты объясняют, что оплата доставки часто воспринимается как повышение цены на газ, хотя это отдельная составляющая в платежках. Первая корректировка стартовала в январе, еще один этап запланирован после 1 апреля.

В среднем по стране тариф на распределение вырос примерно на 76 процентов. В Днепропетровском филиале газораспределительной системы показатель увеличился почти на 190 процентов и достиг 3,66 гривны за кубометр без учета НДС. Для сравнения, в Гадячгаге ставки колеблются в пределах 3,16–3,95 гривны, в Закарпатской области — около 2,48 гривны, а в Харьковском регионе — от 0,65 до 0,78 гривны.

В то же время, цена природного газа для бытовых потребителей сохраняется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Действующий тариф планируется удерживать как минимум в течение шести месяцев после завершения военного положения, без дополнительных корректировок.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами. Речь идет о росте затрат на содержание сетей, ремонте оборудования, обеспечении бесперебойной работы систем и покрытии операционных потребностей предприятий.

Регулярный контроль начислений и своевременная оплата позволяют избежать недоразумений, сохранить стабильность снабжения и обеспечить бесперебойную работу газораспределительной инфраструктуры в регионе.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.