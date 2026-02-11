Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре организовали в Днепровском городском территориальном центре социального обслуживания в Индустриальном районе, сообщает Politeka.
Как говорится на официальном сайте организации, центр адаптировал свои помещения для проживания переселенцев из Донецкой области, чтобы обеспечить им базовые условия жизни.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предусматривает комнату отдыха, столовую, кухню и душевую комнату, а также организованное горячее питание и питьевую воду.
Благотворители и волонтеры регулярно поддерживают работу центра, оказывая помощь всем нуждающимся, включая диетическое питание для людей со специальными потребностями.
В центре также оказывают психологическую поддержку переселенцам, которые пережили значительный стресс из-за войны, и проводят занятия по рукоделию для взрослых и детей.
Благодаря этому бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре превращается в временное убежище, где люди могут не только отдохнуть, но и получить эмоциональную поддержку.
Центр обслуживает все возрастные категории – взрослых, детей и пожилых людей, и оказывает поддержку тем, кто остался одиноким из-за обстоятельств войны.
С началом военного положения территориальный центр не прекращал свою работу. Социальные работники продолжают посещать подопечных, помогают пожилым людям и лицам с инвалидностью, и одновременно подстроились под нужды переселенцев.
Специалисты центра продолжают проводить сбор гуманитарной помощи и организуют благотворительные акции, чтобы обеспечить граждан по уязвимым категориям всем необходимым для нормальной жизни.
