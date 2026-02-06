Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на 7 и 8 февраля 2026 года, пишет Politeka.
Речь идет о частичных обесточениях, связанных с проведением плановых профилактических работ в электрических сетях региона, которые могут действовать дополнительно к стабилизационным.
В частности, дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области в субботу и воскресенье, 7 и 8 февраля, коснутся Царичанского поселкового территориального общества, сообщает Politeka. Ограничения электроснабжения в течение двух дней будут действовать с 8:00 до 18:00 в следующих населенных пунктах:
- Лисковка (некоторые дома по улицам Береговая, Гагарина, Лесная, Межевая, Молодежная, Центральная, пер. Береговой, Центральный);
- Драговка (ул. Заорильская, Зеленая, пер. Озерный, Заорильский).
Полный список адресов, затронутых обесточиваниеми, ищите на официальном сайте общины.
Кроме того, в воскресенье, 8 февраля, в Днепропетровской области дополнительные графики отключения света также будут заложены в следующих населенных пунктах:
- Гречаные Поды, Александровка, Калиновка, Водяное, Новая Жизнь – с 8:00 до 18:00;
- Божедаровка (ул. Парковая, 2-4, 6, 9-16) – с 8:00 до 14:00;
- Королевка (часть домов по улицам Активная, Крымская, Молодежная, Пушкина, Раховничая) – ориентировочно с 8:00 до 18:00.
