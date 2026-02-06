Специалисты ДТЭК объявили о дополнительных графиках отключения света в пределах Днепропетровской области на эти выходные - 7 и 8 февраля 2026 года.

Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на 7 и 8 февраля 2026 года, пишет Politeka.

Речь идет о частичных обесточениях, связанных с проведением плановых профилактических работ в электрических сетях региона, которые могут действовать дополнительно к стабилизационным.

В частности, дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области в субботу и воскресенье, 7 и 8 февраля, коснутся Царичанского поселкового территориального общества, сообщает Politeka. Ограничения электроснабжения в течение двух дней будут действовать с 8:00 до 18:00 в следующих населенных пунктах:

Лисковка (некоторые дома по улицам Береговая, Гагарина, Лесная, Межевая, Молодежная, Центральная, пер. Береговой, Центральный);

Драговка (ул. Заорильская, Зеленая, пер. Озерный, Заорильский).

Полный список адресов, затронутых обесточиваниеми, ищите на официальном сайте общины.

Кроме того, в воскресенье, 8 февраля, в Днепропетровской области дополнительные графики отключения света также будут заложены в следующих населенных пунктах:

Гречаные Поды, Александровка, Калиновка, Водяное, Новая Жизнь – с 8:00 до 18:00;

Божедаровка (ул. Парковая, 2-4, 6, 9-16) – с 8:00 до 14:00;

Королевка (часть домов по улицам Активная, Крымская, Молодежная, Пушкина, Раховничая) – ориентировочно с 8:00 до 18:00.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.