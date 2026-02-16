Графіки відключення світла у Дніпропетровській області триватимуть 17 лютого через заплановані профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Місцеві громади попереджають про масштабність робіт, тому енергетики заздалегідь підготували детальні графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 17 лютого. Це дозволить мешканцям завчасно підготуватися до тимчасових перебоїв у постачанні світла.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Новоолександрівська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 9 до 17 години за адресами:

с. Волоське вулиці:

Матросова — 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24/А, 25, 27/А, 27/Б, 28, 29, 3, 30, 30/А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42/А, 43, 45, 47, 49, 5, 5/А, 5/Б, 5/В, 5/Г, 51, 53, 54, 55/Б, 57, 59, 61, 63/А, 7, 8, 9;

Сурська — 3

с. Дніпрове вулиці:

Берегова — 11, 17, 19, 23;

Центральна — 1, 1/А, 10, 100, 101, 101/А, 102, 103, 105, 106, 108, 11, 110, 111, 111/А, 111-Б, 112, 114, 118, 118/А, 12, 120/А, 14, 15, 15/А, 16, 17, 18, 19, 2, 2/А, 21, 22, 22/А, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 7, 71, 73, 74, 78, 8, 82, 82/А, 83, 83/А, 86 А, 87, 88, 89/А, 9, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99;

с-т Дніпрове — 106, 160;

с-т Садовое Товариство — 104, 82;

с-т Сонячний-1 — 3, 35, 36

17.02.2026 в селі Сурсько-Литовське з 9 до 19 години триватимуть додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять наступні адреси:

Берегова — 1, 3, 4, 5, 5/Б, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 55/А

Весіння — 3, 6, 15, 20

Гоголя — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 6/А, 6/Б, 8, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/А, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37/А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51/А, 53, 55, з.д.0031

Депутатська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 22, 24, 26, 0579/з/д

Джерельна — 1/А, 2/А

Дніпровська — 3, 11

Захисників — 1, 2, 2/А, 2/Г, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27/А, 28, 29, 29/А, 37, 39

Катеринославська — 3, 4

Квіткова — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 7/Б, 8, 9, 9/А, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23/А, 25, 27, 27/А, 29

Лисогірська — 1, 3, 4, 5, 5/А, 6, 8, 9/А, 10, 11, 11/А, 11/Г, 12, 12/А, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 29, 33, 35, 39, 41

Нагірна — 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/А, 20, 32

Паркова — 23

Підгірна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 13/А, 16

Решетникова — 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6

Соборна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 16

Тиха — 1, 1/А, 1б, 1А/ЗД.0588, 2, 2/А, 3, 3/А, 4, 4/А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Травнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Українська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 20, 21, 22, 22/А, 22/Б, 23, 24, 25, 26, 26/А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, ЗД/15А

Центральна — 84, 86, 87, 87а/з.д.0292, 88, 89/З.Д.0059, 90, 92, 92/А, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104

Шкільна — 1, 1/А, 2, 2/Г, 4, 5, 6, 7, 8, 8А ЗД, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 13/А, 13/Б, 14, 15/А, 16, 17, 18, 18/А, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/А, 29, 30, 31, 33, 35, 35/А, 36, 36/Б, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46/А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

