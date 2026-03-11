Дефицит продуктов в Днепропетровской области будет сохраняться, пока отрасль не адаптируется к новым экономическим и логистическим условиям.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области усугубляет ситуацию на молочном рынке, сообщает Politeka.

Закупочная цена сырого молока снизилась до 14 гривен за килограмм. Аналитики прогнозируют дальнейшее падение – до 10–12 гривен в ближайшее время.

Малые и средние фермы работают на грани рентабельности. Владельцы сокращают поголовье или ищут дополнительные направления заработка: запускают производство сыра, развивают откорм бычков для мясного сегмента.

По данным Ассоциации производителей молока, объемы производства в стране выросли из-за перепроизводства, тогда как импорт из ЕС усиливает конкуренцию. Небольшие хозяйства жалуются на высокие затраты на корма, электроэнергию и обслуживание оборудования.

Дополнительное давление создают новые требования по благосостоянию животных и ограниченный доступ к государственным программам поддержки. Часть предприятий уменьшает количество дойных коров или полностью прекращает деятельность.

Фермы на 100–200 голов удерживаются с трудом, в то время как крупные операторы балансируют вблизи точки безубыточности. Даже кооперация не обеспечивает стабильности из-за зависимости от переработчиков.

Некоторые изготовители инвестируют в современные системы доения и переходят на собственную переработку, чтобы реализовывать продукцию без посредников. Такой подход позволяет частично компенсировать потери и сохранить присутствие на рынке.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области будет сохраняться, пока отрасль не адаптируется к новым экономическим и логистическим условиям.

В то же время, жители региона могут рассчитывать на гуманитарную поддержку, которая частично покрывает потребности наиболее уязвимых семей.

