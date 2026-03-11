Цього тижня мешканцям Кривого Рогу доведеться пристосуватися до нового графіку руху транспорту, тож розповідаємо про це більше.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі введуть через проведення технічних робіт на окремих ділянках міста, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі передбачає тимчасове призупинення курсування тролейбусів та трамваїв на низці маршрутів.

Так, 12 березня енергетики оновлюватимуть контактну мережу на перехресті вулиць Січеславської та Електричної, і роботи проводитимуться з 10:00 до 14:00. Такі години обрали не випадково, а щоб мінімізувати незручності для пасажирів у години-пік.

У цей час курсуванні тролейбусів на ділянках від 9-ї лікарні до Універмагу та до 4-го Зарічного мікрорайону буде тимчасово припинено, що вплине на маршрути №3, №5, №14 та №23.

Щоб зменшити незручності, комунальники організували альтернативні схеми руху та додатковий автобус між 173-м кварталом і кільцем 44-го кварталу, який курсуватиме за визначеним розкладом:

від 173-го кварталу о 09:45, 10:45, 11:45, 12:45 та 13:45; від кільця 44-го кварталу о 10:15, 11:15, 12:15, 13:15 та 14:15. Автобуси №8, 228 та 228А залишаються у звичному режимі.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі також зачіпає трамваї: з 10:00 до 15:00 через аварійно-відновлювальні роботи на електромережах трамваї маршрутів №9, №14, №22, №25 та №27 курсуватимуть лише до площі Домнобудівників.

Пасажирам радять враховувати тимчасові зміни та планувати поїздки заздалегідь.

Для тих, хто користується тролейбусами, важливо знати, що маршрути №3 та №23 курсуватимуть за скоригованим маршрутом через вул. Миколи Світальського та вул. Заводська, а маршрути №5 та №14 - матимуть обмежені кінцеві зупинки.

