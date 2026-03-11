На этой неделе жителям Кривого Рога придется приспособиться к новому графику движения транспорта, так что рассказываем об этом больше.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге будет введен через проведение технических работ на отдельных участках города, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге предусматривает временную приостановку курсирования троллейбусов и трамваев на ряде маршрутов.

Так, 12 марта энергетики будут обновлять контактную сеть на перекрестке улиц Сичеславской и Электрической, и работы будут проводиться с 10:00 до 14:00. Такие часы выбрали не случайно, а чтобы минимизировать неудобства для пассажиров в час пик.

В это время курсирование троллейбусов на участках от 9-й больницы в Универмаг и до 4-го Заречного микрорайона будет временно прекращено, что повлияет на маршруты №3, №5, №14 и №23.

Чтобы уменьшить неудобства, коммунальщики организовали альтернативные схемы движения и дополнительный автобус между 173 кварталом и кольцом 44 квартала, который будет курсировать по определенному расписанию:

от 173-го квартала в 09:45, 10:45, 11:45, 12:45 и 13:45; от кольца 44-го квартала в 10:15, 11:15, 12:15, 13:15 и 14:15. Автобусы №8, 228 и 228А остаются в обычном режиме.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге также затрагивает трамваи: с 10:00 до 15:00 из-за аварийно-восстановительных работ на электросетях трамвае маршрутов №9, №14, №22, №25 и №27 будут курсировать только к площади Домностроителей.

Пассажирам советуют учитывать временные изменения и планировать поездки заранее.

Для тех, кто пользуется троллейбусами, важно знать, что маршруты №3 и №23 будут курсировать по скорректированному маршруту через ул. Николая Свитальского и ул. Заводская, а маршруты №5 и №14 будут иметь ограниченные конечные остановки.

