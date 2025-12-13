После эвакуации с опасных территорий внутренние переселенцы могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области.

В 2025 году работает несколько инструментов, чтобы получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области вместо утраченного дома во время военных действий, пишет Politeka.

Об этом подробнее раскрыли в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.

На платформе «Там, де вас чекають» переселенцы могут получить подробную информацию о доступных приютах в разных регионах страны. Здесь указывается количество действующих мест проживания, количество свободных мест, а также приводятся контактные телефоны областных центров, куда можно обратиться с вопросами размещения.

Еще один удобный инструмент для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области и других регионах – сервис «Прихисток», созданный государством. Чтобы воспользоваться им нужно войти на сайт, нажать кнопку «Найти жилье», выбрать страну «Украина» и соответствующий регион. Далее пользователь указывает количество лиц и состав семьи, после чего получает доступ к актуальным объявлениям и может связаться с владельцами квартир напрямую.

Аналогичный по принципу работы волонтерский ресурс «Допомагай» также помогает переселенцам находить дом. Его создали общественные инициативы, чтобы расширить возможности поиска временного бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области и других регионах.

Государственные программы поддержки

Программа «єВідновлення» стартовала весной 2023 года, почти через год после принятия законопроекта.

В июне 2023 г. начались первые выплаты для срочных ремонтов.

С 1 августа 2023 г. заработал второй этап, предусматривавший предоставление сертификатов на новое жилье для тех, чьи дома были разрушены полностью.

В январе 2024 года стартовал третий этап – компенсация затрат на капитальные ремонты, если их стоимость превышает 200 тысяч гривен.

Программа «єОселя» предусматривает возможность получить кредиты на квартиру под 3% и 7% годовых. Для переселенцев действует ставка в 7%. Кроме того, правительство внесло ряд изменений, расширивших возможности участников:

разрешено покупать недвижимость на вторичном рынке в возрасте до 10 лет (ранее ограничение составляло 3 года);

к участию могут приобщаться родственники первой ступени внутренне перемещенных лиц;

кредит предоставляется сроком до 30 лет.

Впрочем, несмотря на такие послабления, программа не приобрела большой популярности среди переселенцев. Из 20 тысяч выданных ипотек только 200 были предоставлены внутренне перемещенным лицам.

