Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области позволяют уязвимым категориям населения почувствовать заботу.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются общественной организацией «Авалист», сообщает Politeka.

Как говорится на официальном Фейсбуке-странице организации, в Павлоградском районе Днепропетровской области открыли регистрацию на получение бесплатных наборов продуктов для ВПЛ и пенсионеров.

Данная поддержка направлена ​​на людей, переехавших в район в течение 2025 года и нуждающихся в ресурсах для обеспечения повседневных потребностей.

Программа предусматривает предоставление бесплатных продуктов длительного хранения в Днепропетровской области для лиц с официальным статусом ВПЛ и пенсионеров, фактически проживающих в Павлоградском районе.

Свертки рассчитаны в первую очередь на тех, кто переехал с августа 2025 года, именно эта категория имеет приоритет при рассмотрении заявок. Благотворительная инициатива включает все семьи и отдельных лиц, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах после вынужденного переселения.

Оказание поддержки осуществляется в виде готовых наборов, позволяющих покрыть базовые потребности в пище длительного хранения.

Чтобы получить помощь, участникам необходимо предоставить пакет документов, включающий справку внутренне перемещенного лица за 2025 год с указанием актуального места жительства, паспорт или ID-карту вместе с выдержкой о месте регистрации, а для детей – свидетельство о рождении.

Кроме того, необходимо предоставить индивидуальный налоговый номер. Регистрация происходит через специальную форму, размещенную по ссылке на странице организации в Facebook.

