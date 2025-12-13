Дефицит продуктов в Кривом Роге может оставаться актуальным, пока производители не смогут адаптироваться к новым условиям и стабилизировать урожайность.

Дефицит продуктов в Кривом Роге в этом году может стать серьезной проблемой из-за сокращения урожая лука, сообщает Politeka.

Как объясняют аграрии, привычные южные регионы, где сосредотачивалось основное производство, оказались под оккупацией. Поэтому посевы перенесли в центральные и западные районы, однако урожайность там оказалась значительно ниже.

По словам Виктории Рудь, кандидата экономических наук и научной сотрудницы Института овощеводства и бахчеводства НААНУ, сейчас фермеры собирают около 20 тонн с гектара. Для сравнения, на южных землях к началу вторжения показатели составили 60–80 тонн. Таким образом, объем снизился в четыре раза.

До войны такие области, как Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская, обеспечивали около 60% урожая лука. После потери этих территорий пришлось налаживать производство на других площадях, где неблагоприятные погодные условия и отсутствие должного опыта привели к падению результатов.

В 2024 году посевные площади остались на уровне предыдущего сезона – около 53,8 тысячи гектаров. Однако валовой сбор снизился на 20-25%. На это повлияли недостаток влаги, болезни растений и климатические факторы.

Эксперт напоминает, что в 2022 году из-за оккупации возник дефицит лука: аграрии потеряли примерно 21% довоенных объемов. В 2023 году ситуация несколько улучшилась – урожай вырос на 9,8% благодаря усилиям центральных и западных регионов. Однако этого недостаточно для полного восстановления уровня.

Следовательно, дефицит продуктов в Кривом Роге может оставаться актуальным, пока производители не смогут адаптироваться к новым условиям и стабилизировать урожайность.

