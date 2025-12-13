Денежная помощь в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий украинцев будет предоставлена ​​на уровне домохозяйства.

Кабмин утвердил постановление об единовременной денежной помощи в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий украинцев на приобретение твердого печного топлива, пишет Politeka.

Об этом рассказало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Помощь смогут получить жители населенных пунктов, входящих в 10-километровую зону от границы с российской федерацией или линии столкновения (без учета критериев уязвимости, то есть все, кто отапливает жилье твердым топливом), а также территорий активных боевых действий в 9-ти приграничных областях принадлежности к уязвимым категориям населения и в пределах имеющегося финансирования).

Денежная помощь в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий украинцев будет предоставляться на уровне домохозяйства и назначаться один раз за отопительный сезон.

Чтобы воспользоваться этой поддержкой, жителям необходимо будет обратиться в местные органы власти и подать заявление. Выплаты будут производиться в безналичной форме в течение сентября и октября, что позволит людям заранее подготовиться к холодному времени года.

Одной из ключевых особенностей программы является принцип «деньги ходят за человеком». Это означает, что даже в случае, если человек или его семья будут вынуждены покинуть свое место жительства и эвакуироваться в более безопасный регион уже после подачи заявления, финансовая помощь все равно будет перечислена.

Отдельно отмечается, что полученные денежные средства не учитываются в общий месячный доход семьи, который используется для расчета права на другие виды социальной помощи. Это означает, что предоставленная поддержка не повлияет на возможность получения других государственных выплат или социальных гарантий.

