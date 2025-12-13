Несколько факторов приводит к дефициту продукта в Запорожье и ряде других регионов.

В Запорожье ожидается дефицит важного продукта, повседневного для большинства украинцев, причиной недостатка стала недостаточная урожайность, информирует Politeka.net.

Об этом сообщил эксперт Родион Рыбчинский, ссылаясь на данные, озвученные на форуме в рамках выставки Agro2Food.

По его оценкам, страна готовится к значительному увеличению импорта ржи, поскольку собственное производство остается недостаточным. Это уже приводит к дефициту такого продукта как ржаной хлеб в Запорожье и ряде других регионов.

Основная причина недостатка — нежелание аграриев засевать рожь. Хотя площади озимых под урожай 2026 года выросли примерно на 5%, этого мало, чтобы существенно повлиять на ситуацию. Рыбчинский подчеркнул, что даже активная осенняя посевная кампания не способна компенсировать существующий дефицит.

Отраслевые ассоциации — «Мукомели Украины» и «Всеукраинская ассоциация пекарей» — еще летом 2025 года сообщали, что страна уже несколько сезонов подряд испытывает дефицит ржи и ржаной муки. Сельхозпроизводители избегают выращивания этой культуры из-за ее более низкой урожайности - около 40 ц/га против 60 ц/га в пшенице - а также из-за отсутствия значительного экспортного спроса. Рожь остается продуктом, который практически полностью потребляется на внутреннем рынке.

Специалисты напоминают, что в условиях усложненного экспорта зерновых выращивание ржи может быть экономически выгодным. Рост цен подтверждает: если в 2024 году тонна ржи стоила 6–7 тыс. грн, то в мае 2025-го цена выросла до 12–14 тыс. грн.

Стоимость украинской ржаной муки повысилась до 18 тыс. грн. за тонну, а произведенной из импортного сырья — до около 20 тыс. грн. Для сравнения, в мае прошлого года цена составила около 10 тысяч гривен.

По словам Рыбчинского, подорожание может иметь серьезные последствия: часть украинских хлебопекарен может полностью прекратить выпуск ржаного хлеба из-за экономической невыгодности.

