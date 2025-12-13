ДТЭК начал объявлять графики отключения света в Днепропетровской области на следующую неделю - с 15 по 21 декабря 2025 года.

Дополнительно к стабилизационным обесточениям в Днепропетровской области с 15 по 21 декабря будут действовать специальные графики отключения света, связанные с ремонтными работами в сетях, пишет Politeka.

В частности, ДТЭК предупреждает, что в понедельник, 15 декабря 2025 года, дополнительные графики отражения света будут действовать в пределах Новоолександровской сельской территориальной общины в Днепропетровской области. С 8:00 до 18:00 без электроэнергии оставят жители таких населенных пунктов:

Опытное (ул. Научная, Окружная, Соколова, Певческая, Яружная, Асмолова, Высоковольтная, Запорожская, Зеркальная, Поперечная, Проселочная, Филева, пер. Опытный, Полигонный);

с-т "Восход";

Новоалександровка (Молодежная, Березы, Арендная, Солнечная, Телевизионная, Счастливая, пер. Рубиновый).

В городе Каменское дополнительные обесточения в понедельник состоятся с 9 до 17 часов для домов на бульваре Независимости и пр. Металлургов, сообщает Politeka.

Во вторник, 16 числа, ограничения будут действовать с 8:00 до 18:00 в поселке Слобожанское (ул. Киевская, Севастопольская, Слобожанская, Сухомлинского) и с 9:00 до 15:00 в с. Орильское (Береговая, Заводская, Центральная, Школьная).

О других дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области на неделю с 15 по 21 декабря ДТЭК объявит позже, следите за информацией на официальных страницах компании.

