Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

С января в регионе изменились расценки на распределение природного газа. При этом стоимость топлива для бытовых потребителей осталась стабильной.

Эксперты объясняют: новая строка в платежках отражает только доставку газа по сетям, а не цену ресурса. Первый этап внедрения стартовал в январе, второй планируется после 1 апреля.

В среднем по Украине тариф на распределение вырос на 76%, в то время как в Днепропетровской области повышение достигло почти 190%. Новая ставка составляет 3,66 гривны за кубометр без НДС. Для сравнения, в разных регионах цена колеблется от 0,65 до 3,95 грн в зависимости от местных условий.

Цена газа для населения остается на уровне 7,96 гривны за кубометр и не планируется к изменению по меньшей мере в течение полугода после завершения военного положения.

Экономические факторы объясняют повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: рост затрат на ремонт сетей, обслуживание оборудования и обеспечение бесперебойной поставки.

Специалисты советуют потребителям регулярно проверять начисления и оплачивать счета. Это позволяет избежать недоразумений и гарантирует стабильную подачу газа.

Дополнительно рекомендуют экономно пользоваться ресурсом: контролировать потребление, проверять герметичность приборов и по возможности оптимизировать обогрев, чтобы снизить расходы и поддержать стабильность бюджета.

Жителям советуют внимательно следить за обновлением тарифов и планировать платежи во избежание непредвиденных трудностей.

