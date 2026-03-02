Графики отключения света в Днепропетровской области продлятся 3 марта, ведь в этот день энергетики будут проводить профилактические работы, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Планируемые мероприятия будут носить временный характер. Именно поэтому энергетики заранее сформировали подробные графики отключения света в Днепропетровской области на 3 марта. Это позволит заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным временным перебоям в электроснабжении.

В Криворожском районе из-за плановых работ в селе Вильне запланированы на 03 марта дополнительные ограничения с 08:00 до 17:00 по адресам:

Гагарина: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

Кузьмы Скрябина: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Словянська: 8-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

Сообщается также о плановых работах в городе Жовти Воды. Выключения будут действовать с 08:00 до 17:00 по адресу:

Авангардна: 74-90 (парные);

Европейська: 1-4;

Музейна: 15, 22А, 36-46 (парные);

Паркова: 11-17 (непарные), 18-23, 25-33 (непарные);

Садова: 50-58 (парные), 61-71 (непарные);

Франка: 1, 5;

Хмельныцького: 23, 23Г, 25, 25А, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44;

Шкильна: 40-46 (парные), 51;

Щаслыва: 67-75 (непарные), 76-84 (парные);

площа Мыру: 3, 5;

пров. Васыля Стуса: 1-10;

пров. Квартальный: 1-4;

пров. О. Довженка: 5Г;

пров. Пивничный: 1-3, 5, 7, 9;

пров. Снижный: 1-10.

03.03.2026 года с 08:00 до 18:00 часов будут проводить профилактические работы в пределах Гречаноподского сельского территориального общества. В связи с выполнением этих работ будет продолжаться отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах:

с. Кряжове, с. Мыролюбивка, с. Свыстунове, с. Трудолюбивка.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: жителей предупредили о росте цен.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: на что резко выросли ценники в феврале 2026 года.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: украинцам доступна помощь, как ее получить.