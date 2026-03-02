Подорожание продуктов в Днепре влияет на бюджет семей, особенно регулярно покупающих базовые товары питания.

В Днепре за последний месяц зафиксировано подорожание продуктов, сообщают местные торговые сети, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам предоставляют на сайте Минфина.

Наиболее ощутимо изменились цены на хлеб, рыбу и молочные товары.

Так, хлеб ржаной "Столичный" весом 950 грамм сейчас стоит в среднем 46,60 грн. В январе продавался по 44,95 грн. В последние дни января цены оставались стабильными на уровне 46,50 грн, а в феврале произошел кратковременный рост до 48,80 грн, после чего стоимость вернулась до 46,60 грн.

Цена на живого карпа за килограмм варьируется от 199 грн в сети Auchan до 245,10 грн в Megamarket. Средняя стоимость в январе составила 191,03 грн. После колебаний в течение февраля средние цены поднялись до 222,05 грн., что означает рост почти на 30 грн. по сравнению с началом года.

Молочные продукты тоже подорожали. Сметана "Простонаше" 20% (340 грамм) сегодня стоит 62,78 грн в среднем. В январе ее цена колебалась от 57,01 до 62,50 грн. Самый высокий показатель в феврале зафиксировали на уровне 68,36 грн, после чего средняя стоимость несколько снизилась.

Также стоит отметить, что подорожание продуктов в Днепре влияет на бюджет семей, особенно регулярно покупающих базовые товары питания. Эксперты советуют отслеживать акции и сравнивать цены в разных магазинах во избежание лишних затрат.

Таким образом, за последние месяцы ржаной хлеб, рыба и сметана стали дороже 0,1–27,5 грн, что демонстрирует постепенный рост затрат на продукты первой необходимости в городе.

