В Днепре действует городская программа, в рамках которой предусмотрены бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, однако такая возможность действует не для всех.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Информацию о порядке получения обнародовал сайт Департамента социальной политики. Речь идет о наборах бесплатных продуктов питания для ВПЛ, проживающих в местах временного компактного проживания в Днепре.

Получить помощь могут несколько категорий переселенцев. Среди них пенсионеры, люди с инвалидностью, матери с детьми, законные представители, сопровождающие малолетнего ребенка или недееспособного человека, а также дети от 3-х до 18 лет.

Кроме того, право на набор бесплатных продуктов имеют ВПЛ и пенсионеры в Днепре, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

Отдельно предусмотрена возможность единовременного получения помощи для тех, кто впервые обратился в управление социальной защиты населения за справкой, проживает в МТКП, но не относится к определенным категориям.

Обязательным условием является регистрация в нашем облцентре после 24.02.2022 г. по адресу места временного компактного проживания. Именно это требование является ключевым для участия в программе.

В состав набора входят консервы мясные, консервы рыбную, печеночный паштет, готовые вторые блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Такие свертки выдаются один раз в месяц. Для этого необходимо ежемесячно подавать заявление и соответствующие документы в управление социальной защиты населения.

Чтобы оформить поддержку, заявителям следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и регистрации.

