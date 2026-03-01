Подорожание проезда в Днепропетровской области носит системный характер и касается нескольких направлений.

Подорожание проезда в Днепропетровской области вступило в силу с 16 февраля. Изменения охватили междугороднее сообщение между Каменским и Днепром, сообщает Politeka.

Маршрут в АС «Новый центр», обслуживаемый компанией «Автолуч», подорожал с 60 до 80 гривен. В предприятии объяснили решение ростом расходов на горючее, запчасти, техническое обслуживание, а также нехваткой персонала.

Ранее, 12 февраля, корректировка состоялась в направлении №100, соединяющего железнодорожный вокзал Каменского с центральным автовокзалом Днепра. Там тариф установили на уровне 70 гривен.

Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области носит системный характер и касается нескольких направлений. Перевозчики отмечают: пересмотр ставок позволяет сохранить регулярность рейсов и устойчивость работы транспорта.

Обновленное расписание из Каменского в будни предполагает отправление в 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 16:00. В выходные транспорт курсирует в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00, 16:00.

Из Днепра от АС «Новый центр» в рабочие дни рейсы совершаются в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00. В выходные - в 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Представители компании советуют пассажирам учитывать обновленные расценки при планировании поездок, ведь экономические факторы повлияли на формирование новой стоимости билетов.

Также стоит отметить, что местным жителям советуют учитывать нововведения и планировать расходы на поездки в соответствии с обновленными тарифами.

