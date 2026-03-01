Ожидается, что Индексация пенсий с 1 марта в Днепропетровской области будет способствовать лучшему планированию расходов.

Индексация пенсий с 1 марта в Днепропетровской области начнется в 2026 году, а рост будет составлять 12,1%, сообщает Politeka.

Пересчет охватит всех получателей, получающих денежные средства через Пенсионный фонд.

Об этом во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. По его словам, показатель превышает уровень инфляции в прошлом году на 4%, что должно поддержать доходы людей преклонного возраста.

Финансовая способность фонда стала определяющим фактором такого решения. Впервые за несколько лет годовая смета утверждена без дефицита, ее объем превышает 1,2 триллиона гривен. Это обеспечивает стабильные начисления для более чем 10 миллионов граждан.

Средний размер обеспечения составляет около 6 500 гривен. В то же время более 4,3 миллиона человек получают менее шести тысяч, поэтому перерасчет рассматривают как часть более широких изменений в сфере социальной защиты.

Министр также отметил, что идет работа над обновленной моделью пенсионной системы. Подготовленный законопроект должен гарантировать долгосрочную стабильность и справедливый подход для разных категорий получателей.

Специалисты рекомендуют проверять информацию о начислениях и при необходимости уточнять данные в отделениях фонда. Ожидается, что Индексация пенсий с 1 марта в Днепропетровской области будет способствовать лучшему планированию расходов и поможет снизить финансовую нагрузку на семьи.

Изменения применяются одновременно ко всем категориям получателей, подпадающих под условия повышения.

