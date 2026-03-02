Жители региона уже получают сигналы о завершении отопительного сезона в Днепропетровской области.

Завершение отопительного сезона в Днепропетровской области в 2026 году еще не состоялось, однако к этому активно готовятся коммунальные службы, сообщает Politeka.

Завершение отопительного сезона в Днепропетровской области в 2026 году состоится в соответствии с пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины №830 от 21 августа 2019 года.

Документ не содержит конкретной даты отключения тепла. Традиционно батареи прекращают подавать тепло, когда среднесуточная температура стабильно превышает +8°C в течение трех дней подряд.

В настоящее время котельные и теплосети переходят в летний режим работы, уменьшая подачу тепла в жилые дома, школы и больницы, что позволяет избежать резких перепадов температуры в помещениях.

В районах с альтернативным отоплением батареи могут отключаться несколько раньше, чтобы сэкономить энергоресурсы и поддержать стабильную работу сетей.

Жителям советуют проверять состояние батарей и вентиляционных решеток, контролировать температуру внутри квартиры, планировать проветривание и поддерживать комфортную влажность в помещениях.

Также важно следить за показателями счетчиков и своевременно передавать их в теплосеть во избежание недоразумений с начислением оплаты за тепло.

Прошлый отопительный сезон в Днепропетровской области завершился 28 марта, однако в некоторых городах тепло подавали еще несколько дней из-за неустойчивой погоды.

Специалисты отмечают важность своевременной подготовки к переходу в летний режим, ведь это помогает избежать дискомфорта в квартирах и обеспечивает стабильность в работе отопительных систем.

