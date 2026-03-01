Подорожание продуктов в Днепропетровской области уже ощущают жители, которые покупают обычные позиции для ежедневного рациона.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области стало очевидным на примере основных категорий товаров, сообщает Politeka.

Согласно данным официального сайта Минфина, ржаной хлеб Столичный в феврале стоила в среднем 46,50 грн за 950 граммов, тогда как в январе его средняя цена составляла 44,95 грн.

Индекс потребительских цен на этот хлеб составил 101,73%, что означает рост на 1,73% по сравнению с предыдущим месяцем. Не менее ощутимо подорожали и продукты в сегменте бакалеи.

Пшено в феврале в Днепропетровской области стоит в среднем 37 грн за килограмм. При этом в Megamarket его продают по 32,20 грн, у Metro - по 38,90 грн, а в Auchan - 39,90 грн.

В январе средняя цена на пшено составляла 32,96 грн, а индекс потребительских цен в феврале 2026 достиг 108,39%, что свидетельствует о росте на 8,39%.

Такая динамика показывает, что подорожание продуктов в Днепропетровской области затрагивает не только хлеб, но и крупы, непосредственно чувствуемые покупателями в супермаркетах.

Рыба и морепродукты также демонстрируют значительный рост. Селедка слабосоленая в феврале стоит в среднем 241,50 грн за килограмм, тогда как в январе ее цена составляла 216,45 грн.

В разных магазинах стоимость колеблется значительно: Auchan предлагает 199 грн., Megamarket – 325 грн., Novus – 179 грн., Metro – 263 грн. Индекс потребительских цен на сельдь в феврале составил 108,84%, что соответствует росту на 8,84%.

Основные причины роста ценников остаются традиционными: война ограничивает производство, уменьшается поголовье скота и рыбы, что влияет на стоимость мясной и рыбной продукции.

Логистика становится менее выгодной из-за рисков транспортировки, а перебои с электроснабжением заставляют производителей использовать дорогостоящие генераторы.

