Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю со 2 по 8 марта позволят жителям заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к ним.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю со 2 по 8 марта вводятся из-за профылактических работ в регионе, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Планируемые мероприятия будут носить временный характер. Именно поэтому энергетики заранее сформировали подробные графики отключения света в Днепропетровской области на неделю со 2 по 8 марта. Это позволит жителям заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным временным перебоям в электроснабжении.

02.03.2026 с 08:30 до 18:00 часов света не будет в пределах Новопольского территориального общества. Обесточивание касается следующих адресов:

с. Новый Шлях и с. Львив ул. Южна 25.

В этот же день будут продолжаться ограничения в пределах Губиниска территориальная община. Выключать электричество с 9 до 15 часов в поселке Губыныха в таких улицах:

ул. Зализнычна 1; 10; 100; 102; 104; 106; 108; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 2; 20; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 44; 46; 48; 5; 58; 6; 60; 62; 64; 66; 7; 70; 72; 74; 76; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 9; 90; 92; 94; 96; 98

ул. Тыха 1; 10; 11; 12; 15; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 3; 31; 6; 7; 8; 9

ул. Центральна 105; 161; 163/А; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 177; 181; 183; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 193; 194; 195; 196; 197; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 209; 210; 211; 212; 213; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 224; 226; 228; 228/А; 230; 230/А; 232.

03.03.2026 года с 08:00 до 18:00 часов будут проводить профилактические работы в пределах Гречаноподского сельского территориального общества. В связи с выполнением этих работ будет продолжаться отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах:

с. Кряжове, с. Мыролюбивка, с. Свыстунове, с. Трудолюбивка.

Кроме этого, 3 марта следует быть готовыми к отключениям с 8 до 18 часов в селе Нововасыливка. Полностью исчезнет электричество на улицах: Степова и Украинська.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

