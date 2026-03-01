Благодаря усилиям социальных работников и волонтеров бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области стало доступным не только взрослым.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно через Днепровский городской территориальный центр социального обслуживания, сообщает Politeka.

Центр работает с пожилыми людьми и лицами с инвалидностью, одновременно поддерживая переселенцев из других регионов.

Вне жилья для ВПЛ организация предоставляет социальные услуги, уход на дому, дневные программы адаптации и натуральную помощь. В первые дни войны отделение Индустриального района стало убежищем для переселенцев из Донецкой области.

Для комфортного пребывания оборудованы комнаты отдыха, кухня, столовая и душевые комнаты. Благотворители и волонтеры обеспечивают горячие обеды, питьевую воду и, при необходимости, диетическое питание.

Кроме базовых потребностей, переселенцам оказывают психологическую поддержку и занятия по рукоделию, чтобы помочь справляться со стрессом и адаптироваться к новым условиям.

Благодаря усилиям социальных работников и волонтеров бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области стало доступным не только для взрослых, но и для детей и пожилых людей.

Каждый попадающий в терцентр получает возможность восстановить привычный ритм жизни, чувствовать поддержку и пользоваться безопасным местом для ночевки. Программы адаптируют под нужды конкретных семей, обеспечивая максимально комфортные условия и психологическую помощь тем, кто пережил потерю дома.

Жителям советуют заранее уточнять наличие мест и график работы центра, чтобы получить жилье без задержек.

Все желающие могут обращаться в центр за подробной информацией об условиях проживания и местах.

