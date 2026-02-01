Во время проведения плановых работ в электросетях в Днепропетровской области 2 февраля 2026 года будут действовать дополнительные графики отключения света.

ДТЭК предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 2 февраля 2026 года, сообщает Politeka.

В пределах Пятихатской городской территориальной общины в Днепропетровской области дополнительные графики отключения света 2 февраля будут действовать с 8:00 до 12:00 в г. Пятихатки по ул. Садовая, Степная, Удельная, Центральная, а с 13:00 до 18:00 в поселках Мирное (по улице Богдана Хмельницкого), Вершинное (Железнодорожная) и селе Красная Воля (Костыри).

В Царичанской общине, по данным ДТЭК, обесточения будут происходить примерно с 9:00 до 15:00, сообщает Politeka. Без электроэнергии останется часть жителей таких населенных пунктов:

Царичанка (Царичанская, Звездная, Театральная, Солнечная, Рабочая, Лесная, Цветочная, Левобережная, Подолянская, Урожайная, Замковая, Нагорная, Приорильская, Набережная, Мостовая, пер. Приорильский, 1, 2 и 3 Подолянский, 2-й Рабочий);

Ивано-Яризовка (Яризовская, Цветочная, Хлеборобная, Степная, Спортивная, Сосновая, Солнечная, Служебная, Садовая, Рабочая, Автомобильная);

Драговка (Заорильская, Зеленая, пер. Озерный, Приорильский);

Лысковка (Гагарина).

Кроме того, дополнительные графики отключения света 2 февраля коснутся Криничанского поселкового территориального общества в Днепропетровской области. Обесточения будут происходить в период с 12 до 18 часов в поселке Кринички (улицы Отдыха, Заречная, Связистов, Зеленая, Лесная, Рабочая, Сковороды, Тихая, пер. Сковороды) и селе Гримучее (Верхняя, Панаса Мирного).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.