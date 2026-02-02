Энергетики составили графики отключения света в Днепропетровской области на 3 февраля.

Графики отключения света в Днепропетровской области внедряются на 3 февраля из-за работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЭК Днепровские электросети».

По информации общин, обесточивание коснется ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 3 февраля.

«ДТЭК Днепровские электросети» будет проводить профилактические работы в рамках Губыныська территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 08:30 до 18:00 в следующих населенных пунктах:

пос. Губыныха улицы:

Байдукова — 1/А, 3, 4, 6/А, 7, 8, 9, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 36;

Вереснева — 1, 2, 3, 3/А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Весняна — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 19/А, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 47, 51, 53, Б/Н;

Выноградна — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20;

Гетьманська — 1, 3, 5, 7, 11;

Джерельна — 1, 1/А, 1/Б, 2, 2/А, 3, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 35;

Дружбы — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/А, 14/Б, 14/В, 14/Г, 15, 15/А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30/А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96;

Ковальська — 24;

Короленка

Космична — 1, 1/БН, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27;

Кущова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Межова — 2, 3, 5, 6, 8, 11;

Надии — 1, 2, 2/К.Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 68/А, 70, 72, 73, 74, 75, 75/А, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 96, 97, 100/А, 102, 106, 108, 110, 112, 112/А, Б/Н;

Партызанська — 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18;

Побережна — 0028, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 29, 33, 35;

Польова — 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18/А, 19, 24, 26, 30, 32;

Садова — 1, 2, 4/А, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 8, 9, 83;

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 34;

Степова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17;

Украинська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88;

Чкалова — 1, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 20/А, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 8, 83, 85/А, 87, 9, 91, 93;

Ювилейна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.

с. Хащеве улицы:

Дружбы - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44;

Молодижна - 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15/А, 16, 18, 19, 20;

Овчаренко - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

В городе Жовти Воды с 08:00 до 17:00 электричество будут выключать по следующим адресам:

Авангардна: 98А, 100-126 (парные);

Волонтерська: 1-7, 9-20, 20А, 21-28;

Героив Украины: 20, 22, 24, 24Б, 26, 26А, 28-36 (парные);

Ивана Богуна: 85-103 (непарные), 103А;

Козацькои Славы: 1, 1/1, 3, 5, 7А;

Театральна: 2-20 (парные);

Франка: 23, 25-33, 35-51 (непарные);

пер. Багряный: 1, 1А, 1Б, 2-7, 7А, 8-16 (парные);

пер. Ивана Сирка: 1, 2, 2А, 2Б, 3-9, 11, 13, 15;

пер. Рмздвяный: 1-19 (непарные);

пре. Свытанковый: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3-8.

Сообщается о плановых работах в Крыворижському районе на 03 февраля с 08:00 до 17:00 по адресу:

с. Недайвода: вул. Рората: 25В, 103.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

