Подорожание продуктов в Днепре в начале 2026 стало заметным для покупателей сразу в нескольких категориях товаров.

Подорожание продуктов в Днепре фиксируется по данным официального сайта Минфина и охватывает несколько товаров повседневного потребления, сообщает Politeka.

В январе жители города могли увидеть изменение цен в крупных торговых сетях, где стоимость отдельных позиций выросла по сравнению с декабрем 2025 года.

В частности, внимание привлекла сметана Президент 15% в фасовке 350 гр, которая еще в декабре стоила в среднем 55,51 грн, а в январе ее средняя стоимость выросла до 57,69 грн.

В магазинах Auchan этот продукт 26.01.2026 продавали по 57,40 грн, Metro по 56,68 грн, а Novus по 58,99 грн, что четко показывает общую тенденцию подорожания продуктов в Днепре.

Ощутимые изменения коснулись и консервированных овощей. Кукуруза Верес в банке 340 гр в декабре 2025 года имела среднюю цену 54,09 грн., тогда как в январе 2026 г. средний показатель поднялся до 56,42 грн.

В сети Auchan 18.01.2026 кукуруза стоила 54,50 грн, у Megamarket цена достигла 68,40 грн, у Metro она составляла 57,77 грн, а у Novus покупатели могли найти товар за 44,99 грн.

Подорожание продуктов в Днепре также ярко проявилось в сегменте мясных изделий, в частности, вареной колбасы.

Колбаса вареная Алан лекарственная в январе 2026 года стоила в среднем 479,46 грн за 1 кг, тогда как в декабре 2025 года средняя цена составила 426,30 грн.

В магазинах Auchan 18.01.2026 этот продукт продавали по 439,00 грн, у Megamarket цена достигала 506,40 грн, у Metro колбаса стоила 478,44 грн, а у Novus 17.01.2026 ее продавали по 494,00 грн за килограмм.

