Прогноз погоды со 2 по 8 февраля в Днепре показывает чередование ясных и облачных дней с постепенным повышением температуры до конца недели.

Прогноз погоды на неделю со 2 по 8 февраля в Днепре рассказывает, когда местным жителям ждать морозов, снега и зимнего солнца, сообщает Politeka.

Прогноз погоды со 2 по 8 февраля в Днепре опубликовали на сайте sinoptik.ua.

Да, неделя начнется с облачного понедельника, 2 февраля. Температура будет колебаться от -15° ночью до -13° днем, ветер до 3 м/с, вероятность осадков минимальная.

Во вторник, 3 февраля, с утра облака исчезнут, и в течение дня будет ясно. Температура составит -16° ночью и -12° днем, ветер 1,5-3,2 м/с, осадков не предполагается, а влажность будет оставаться умеренной.

Среда, 4 февраля, принесет ясное небо весь день. Температура поднимется до -8° в дневные часы, вероятность осадков увеличится до 33%, но они будут незначительными.

В четверг, 5 февраля, будет пасмурно. Температура с -11° ночью поднимется до -4° днем, ветер будет достигать 3,7 м/с, вероятность осадков 35-55%.

Пятница, 6 февраля, станет самым снежным днем ​​этого периода: с утра до вечера ожидается мелкий снег. Температура будет колебаться от -5 до -2°, ветер до 4,2 м/с, влажность 76-87%, а вероятность осадков до 59-62%.

7 февраля, в субботу, солнце будет редко появляться из-за облаков, в течение дня будет идти мелкий снег. Температура поднимется до 0° днем, ветер 3,6–4 м/с, высокая влажность – 81–95%.

В воскресенье, 8 февраля, пасмурная погода сохранится на весь день. В течение дня ожидается мелкий снег, который к вечеру должен прекратиться, температура будет колебаться от -2° до -1°, ветер до 3,9 м/с, а вероятность осадков 10–66%.

Прогноз погоды на неделю со 2 по 8 февраля в Днепре позволяет жителям города заранее подготовиться к изменениям погодных условий, планировать поездки и одеваться в соответствии с морозами.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области: кто имеет на нее право.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Днепре: кому будут платить 40 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре: каким образом можно ее получить.