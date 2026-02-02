Работа для пенсионеров в Днепре представлена ​​в разных вакансиях.

Работа для пенсионеров в Днепре предлагает вакансии в школах, логистических центрах и коммунальных учреждениях, сообщает Politeka.

Предложения охватывают разные форматы занятости и уровни физической нагрузки, что позволяет старшим гражданам выбирать комфортные условия работы.

На портале work.ua собраны актуальные варианты для людей постарше. Частная школа «Абрикос» ищет преподавателя математики для учащихся разных классов. Обязанности включают в себя проведение уроков и поддержку заинтересованности учащихся.

Заведение предлагает гибкий график и зарплату от 20 000 до 40 000 гривен в зависимости от опыта и количества занятий. Дополнительно предусмотрено бесплатное питание, участие в тренингах и возможность профессионального развития.

Спрос есть и в логистике. Компания "Генезис-Украина Инжиниринг" объявила набор грузчиков-комплектовщиков. Работникам предлагают дневные и ночные смены, регулярные выплаты, подвоз к работе и, при необходимости, проживание на складе на улице Люблянской.

Также работа для пенсионеров в Днепре доступна на административных должностях, в том числе заведующий хозяйством. Заработок составляет 9000-10000 гривен. Среди задач – организация хозяйственных процессов, контроль помещений, ведение документации и закупка материалов.

Стандартный график с понедельника по пятницу и официальное оформление делают вакансии удобными для пожилых граждан. Специалисты отмечают, что рынок труда города позволяет выбирать работу в соответствии с опытом, физическими возможностями и желаемым ритмом жизни.

Перед подаче резюме советуют внимательно проверять условия вакансии и контактировать только с официальными представителями компаний.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: что нужно сделать для получения помощи.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Днепре: где и за какие навыки платят до 26 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепре: базовые товары резко прибавили в цене.